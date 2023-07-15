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  1. Суспільство

У МОН назвали дату початку навчального року 2023-2024

07:33, 15 липня 2023
Заклади освіти можуть самостійно визначати організаційну та безпекову модель проведення освітнього процесу.
У МОН назвали дату початку навчального року 2023-2024
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У Міністерстві освіти надали рекомендації керівникам установ професійної передвищої та вищої освіти щодо початку навчального року у 2023-2024 роках. А також щодо формату навчання. Про це сказано у листі Міносвіти, опублікованому на Osvita.ua.

Керівникам установ професійної вищої освіти, професійних коледжів, академій та університетів рекомендується розпочати навчальний рік 1 вересня 2023 року.

Водночас зазначається, що відповідно до законодавства, принципів автономії та самоврядування заклади освіти можуть самостійно визначати організаційну та безпекову модель проведення освітнього процесу.

«Водночас, вимушений перехід закладів освіти на проведення освітнього процесу в дистанційному форматі, викликаний спочатку епідемією COVID-19, а потім і збройною агресією рф, зрештою призвів до незаперечного зниження якості освіти», — йдеться у листі.

Серед проблем, що вказують на погіршення якості освіти, названо такі:

Відсутність ефективного зворотного зв'язку з викладачами

Велика кількість домашніх завдань

Технічні проблеми

Недостатнє забезпечення отримувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп'ютерною технікою

Нестача спілкування

Відсутність отримання дієвого практичного досвіду

Тому в Міносвіти рекомендують закладам вищої та спеціальної вищої освіти 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів.

Ця рекомендація не стосується закладів освіти, які розміщені на територіях, що знаходяться в зоні бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем С-300 та аналогічних.

«Міністерство повною мірою усвідомлює виклики, які стоять перед закладами у зв'язку з поновленням навчання в аудиторному форматі, тому першочерговим завданням для навчальних закладів є безпечна складова навчального процесу», — наголосили у Міністерстві.

Керівникам закладів освіти у липні-серпні 2023 року рекомендується докласти максимальних зусиль щодо упорядкування існуючих укриттів (як спеціалізованих, так і пристосованих), у тому числі із залученням коштів спеціального фонду, для проведення в них занять під час повітряних тривог.

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