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  1. Общество

В МОН назвали дату начала учебного года 2023-2024

07:33, 15 июля 2023
Учебные заведения могут самостоятельно определять организационную модель проведения образовательного процесса.
В МОН назвали дату начала учебного года 2023-2024
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В Министерстве образования предоставили рекомендации руководителям учреждений профессионального предвысшего и высшего образования относительно начала учебного года в 2023-2024 годах. А также по формату обучения. Об этом говорится в письме Минобразования, опубликованном на Osvita.ua.

Руководителям учреждений профессионального высшего образования, профессиональных колледжей, академий и университетов рекомендуется начать учебный год 1 сентября 2023 года.

В то же время отмечается, что в соответствии с законодательством, принципами автономии и самоуправления учебные заведения могут самостоятельно определять организационную и безопасностную модель проведения образовательного процесса.

«В то же время вынужденный переход учебных заведений на проведение образовательного процесса в дистанционном формате, вызванный сначала эпидемией COVID-19, а затем и вооруженной агрессией рф, в конечном итоге привел к неоспоримому снижению качества образования», — говорится в письме.

Среди проблем, указывающих на ухудшение качества образования, названы следующие:

Отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями

Большое количество домашних заданий

Технические проблемы

Недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техники

Нехватка общения

Отсутствие получения действенного практического опыта

Поэтому в Минобразования рекомендуют учреждениям высшего и специального высшего образования 1 сентября 2023 максимально перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и емкости укрытий.

Эта рекомендация не касается учебных заведений, расположенных на территориях, находящихся в зоне боевых действий, в частности в зонах досягаемости огня враждебных РСЗО, систем С-300 и аналогичных.

«Министерство в полной мере осознает вызовы, стоящие перед заведениями в связи с возобновлением обучения в аудиторном формате, поэтому первоочередной задачей для учебных заведений является безопасная составляющая учебного процесса», — подчеркнули в Министерстве.

Руководителям учебных заведений в июле-августе 2023 года рекомендуется приложить максимальные усилия по упорядочению существующих укрытий (как специализированных, так и приспособленных), в том числе с привлечением средств специального фонда, для проведения в них занятий во время воздушных тревог.

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