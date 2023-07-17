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ПВК «Вагнер» прибувають до табору в Білорусі: зʼявилися супутникові знімки

18:06, 17 липня 2023
Автомобілі, що їхали у табір, мали російські номери або номери частково окупованих регіонів України, пише New York Times.
ПВК «Вагнер» прибувають до табору в Білорусі: зʼявилися супутникові знімки
Фото: New York Times
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У Білорусі на польову військову базу біля Осиповичів прибули десятки одиниць техніки, зокрема великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легковики. Ці транспортні засоби – такі ж, які нещодавно рухалися у великих колонах, зокрема з прапорами "групи Вагнера", пише New York Times.

Газета проаналізувала та опублікувала супутникові знімки з бази. Фото не доводять, що "вагнерівці" уже в таборі, але підтверджують заяви про те, що деякі з них уже доїхали до Білорусі.

"Після припинення заколоту «Вагнера» на колишній базі під Осиповичами почалася бурхлива активність, і до кінця червня розмістився польовий табір із понад 300 великими військовими наметами. Але останні два тижні табір був здебільшого порожній, тому було незрозуміло, чи дійсно туди переїдуть війська", – зазначили журналісти.

На нових фото видно зростання активності. Зокрема, на світлині, зробленій в неділю, зафіксували декілька вантажівок та, можливо, автобусів біля гаражів, де раніше не було великого транспорту.

Першу вантажівку супутник зафіксував у четвер. У суботу зображення від компанії BlackSky, що займається геопросторовою розвідкою, показує прибуття нових вантажівок та інших транспортних засобів.

Журналісти наводять і знімок за 16 липня, і ось на ньому вже видно явний сплеск активності: не менше 5 фур, автобуси, контейнери, а також пікапи та УАЗи прямо біля наметів. Крім того, журналісти помітили на свіжих знімках невелику групу людей.

Фото від 4 липня, видно, що немає великої техніки

4 липня, фото: New York Times

16 липня – техніка вже є

 

16 липня, фото: New York Times

фото: New York Times

Нагадаємо, що у ДПСУ підтвердили прибуття вагнерівців до Білорусі. 

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