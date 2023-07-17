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  1. У світі

США готові до переговорів із КНДР щодо згортання її ядерної програми, — Салліван

20:57, 17 липня 2023
Ми дали Північній Кореї зрозуміти, що відкриті до перемовин про їх ядерну програму без передумов, — радник президента США з питань нацбезпеки.
США готові до переговорів із КНДР щодо згортання її ядерної програми, — Салліван
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США готові без жодних попередніх умов розпочати із КНДР перемовини про згортання північнокорейської ядерної програми. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS.

«Ми дали Північній Кореї зрозуміти, що відкриті до перемовин про їхню ядерну програму без передумов», – сказав Салліван.

За його словами, КНДР потенційно може провести своє сьоме ядерне випробування. Але достеменних ознак того, що це трапиться, поки немає.

«Стосовно їх міжконтинентальних ракетних можливостей, то вони почали випробовувати їх кілька років тому й досі роблять це. Ми уважно стежимо за усіма цими випробуваннями та їх прогресом. Ми можемо тісно координуватися Японією та Південною Кореєю, нашими союзниками, аби разом реагувати на цю загрозу», – наголосив радник.

Також Салліван зауважив, що Китай, зважаючи на його відносини з КНДР, міг би робити більше, щоб запобігти ескалації ситуації.

«Ми пояснили Китаю, що США готові до дипломатії, а Північна Корея – ні. Ми вважаємо, що Китай міг би вказати КНДР на те, що постійні ядерні випробування дестабілізують ситуацію й лише створюють умови, у яких США та наші союзники й партнери мають активізовувати свої дії, реагуючи на загрозу», – підсумував він.

Раніше ми писали, що КНДР вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету.

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