КНДР вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету

Уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі Про це повідомляє Yonhap.
Запуск ракети в бік Східного моря відбувся у середу, 12 липня, під керівництвом корейського лідера Кім Чен Ина.
Ракетне випробування відбулося, коли на початку цього тижня Північна Корея виступила з різкими заявами, засуджуючи польоти США для спостереження над її "економічною водною зоною", погрожуючи збити американські літаки-розвідники в разі "повторного незаконного вторгнення".
Зазначається, що балістична ракета після пуску пролетіла 1001 км за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км і впала в Японське море. Це був другий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального запуску 13 квітня.
Кім Чен Ин заявив, що останній запуск ракети є частиною зусиль режиму посилити самооборону від "катастрофи ядерної війни" та "необдуманих військових дій США та Південної Кореї".
Нагадаємо, що 31 травня КНДР намагалася вивести на орбіту свій перший військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1". Але після відділення першого ступеня ракета-носій втратила тягу і впала у води Жовтого моря.
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