КНДР вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету

Запуск ракети в бік Східного моря відбувся під керівництвом корейського лідера Кім Чен Ина.

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Уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі Про це повідомляє Yonhap.

Запуск ракети в бік Східного моря відбувся у середу, 12 липня, під керівництвом корейського лідера Кім Чен Ина.

Ракетне випробування відбулося, коли на початку цього тижня Північна Корея виступила з різкими заявами, засуджуючи польоти США для спостереження над її "економічною водною зоною", погрожуючи збити американські літаки-розвідники в разі "повторного незаконного вторгнення".

Зазначається, що балістична ракета після пуску пролетіла 1001 км за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км і впала в Японське море. Це був другий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального запуску 13 квітня.