Сили ППО знищили 20 ворожих дронів та 2 ракети «Калібр»

Також ворог запустив балістичну ракету «Іскандер» — наслідки уточнюють.

Фото: Повітряні Сили

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну. Сили ППО збили 20 іранських дронів Shahed-136/131, а також дві крилаті ракети "Калібр". Про це повідомляють Повітряні Сили.

Зазначається, що ворог атакував дронами з північно-східного напрямку (Курськ) та південно-східного (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Також рф застосувала дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну - "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).

"В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно у Київській області. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Києві уламки дронів пошкодили житлові будинки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.