Силы ПВО уничтожили 20 вражеских дронов и 2 ракеты «Калибр»

Также враг запустил баллистическую ракету «Искандер» - последствия уточняют.

Фото: Воздушные Силы

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. Силы ПВО сбили 20 иранских дронов Shahed-136/131, а также две крылатые ракеты "Калибр". Об этом сообщают Воздушные Силы.

Отмечается, что враг атаковал дронами с северо-восточного направления (Курск) и юго-восточного (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

Также рф применила две крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря и одну баллистическую - "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве обломки дронов повредили жилые дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.