Атака на Киев: зафиксировано падение обломков в разных районах, есть погибший, фото

В столице раздавались взрывы в разных районах, повреждены дома, есть погибший и раненые.

Фото: КГВА

Ночью россия в очередной раз нанесла массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. В Киеве зафиксировано падение обломков в Дарницком, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах города.

В Дарницком зафиксировано падение обломков на технический этаж многоэтажного жилого дома, разрушен фасад, двое пострадавших. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Зафиксировано падение обломков в Подольском районе. По информации мэра Киева, в Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего.

Также зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Детали не уточняются.

А в Шевченковском районе произошло возгорание на балконе многоквартирного дома.

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