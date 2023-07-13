Атака на Київ: зафіксовано падіння уламків у різних районах, є загиблий, фото

В столиці лунали вибухи у різних районах, пошкоджено будинки, є загиблий і поранені.

Фото: КМВА

Вночі росія вкотре завдала масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе. В Києві зафіксовано падіння уламків у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському та Подільському районах міста.

В Дарницькому зафіксовано падіння уламків на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку, зруйновано фасад, двоє постраждалих. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зафіксовано падіння уламків в Подільському районі. За інформацією мера Києва, у Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого.

Також зафіксоване падіння уламків у Солом’янському районі. Деталі не уточнюються.

А у Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку.

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