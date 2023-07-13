Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Комитет не направлял законопроект о полиграфе для судей на анализ ВСП и Верховного Суда – стало известно, почему

В Комитете по вопросам правовой политики сообщили, из-за чего пока не направляли в Верховный Суд и Высший совет правосудия законопроект о полиграфе для судей и проверку Верховного Суда.

Беременная женщина сама сможет определять, когда ей уходить в отпуск, — Рада приняла закон

Верховная Рада изменила правила отпуска по беременности женщин.

Стало известно, что происходит с проектом об отмене Хозяйственного кодекса

Комитет создал рабочую группу по доработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса.

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на вино на 62%, а на сидр – до 71%

Как отмечает в пояснительной записке министр экономики Юлия Свириденко, увеличение цен на алкогольные напитки позволит снизить количество смертей от алкоголя.

Верховная Рада одобрила за основу проект об остановке сроков исковой давности и изменении порядка открытия наследства

Авторы предлагают определить в переходных положениях к Гражданскому кодексу, что в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения сроки исковой давности, установленные ГК, останавливаются на срок действия такого положения.

  1. В мире

КНДР вновь запустила межконтинентальную баллистическую ракету

09:34, 13 июля 2023
Запуск ракеты в сторону Восточного моря состоялся под руководством корейского лидера Ким Чен Ына.
КНДР вновь запустила межконтинентальную баллистическую ракету
Фото: АР
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе Об этом сообщает Yonhap.

Запуск ракеты в сторону Восточного моря состоялся в среду, 12 июля, под руководством корейского лидера Ким Чен Ына.

Ракетное испытание состоялось, когда в начале этой недели Северная Корея выступила с резкими заявлениями, осуждая полеты США для наблюдения за ее "экономической водной зоной", угрожая сбить американские самолеты-разведчики в случае "повторного незаконного вторжения".

Отмечается, что баллистическая ракета после пуска пролетела 1001 км за 4491 секунду на максимальной высоте 6648 км и упала в Японское море. Это был второй пуск жесткотопливной межконтинентальной баллистической ракеты после первого испытательного запуска 13 апреля.

Ким Чен Ын заявил, что последний запуск ракеты является частью усилий режима усилить самооборону от "катастрофы ядерной войны" и необдуманных военных действий США и Южной Кореи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду