КНДР вновь запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Запуск ракеты в сторону Восточного моря состоялся под руководством корейского лидера Ким Чен Ына.

Фото: АР

Правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе Об этом сообщает Yonhap.

Запуск ракеты в сторону Восточного моря состоялся в среду, 12 июля, под руководством корейского лидера Ким Чен Ына.

Ракетное испытание состоялось, когда в начале этой недели Северная Корея выступила с резкими заявлениями, осуждая полеты США для наблюдения за ее "экономической водной зоной", угрожая сбить американские самолеты-разведчики в случае "повторного незаконного вторжения".

Отмечается, что баллистическая ракета после пуска пролетела 1001 км за 4491 секунду на максимальной высоте 6648 км и упала в Японское море. Это был второй пуск жесткотопливной межконтинентальной баллистической ракеты после первого испытательного запуска 13 апреля.

Ким Чен Ын заявил, что последний запуск ракеты является частью усилий режима усилить самооборону от "катастрофы ядерной войны" и необдуманных военных действий США и Южной Кореи.

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