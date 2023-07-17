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  1. В мире

США готовы к переговорам с КНДР по сворачиванию ее ядерной программы, — Салливан

20:57, 17 июля 2023
Мы дали Северной Корее понять, что открыты к переговорам об их ядерной программе без предпосылок, — советник президента США по вопросам нацбезопасности.
США готовы к переговорам с КНДР по сворачиванию ее ядерной программы, — Салливан
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США готовы без предварительных условий начать с КНДР переговоры о сворачивании северокорейской ядерной программы. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

«Мы дали Северной Корее понять, что открыты для переговоров об их ядерной программе без предпосылок», – сказал Салливан.

По его словам, КНДР потенциально может провести свое седьмое ядерное испытание. Но подлинных признаков того, что это случится, пока нет.

«Что касается их межконтинентальных ракетных возможностей, то они начали испытывать их несколько лет назад и до сих пор делают это. Мы внимательно следим за всеми этими испытаниями и их прогрессом. Мы можем тесно координироваться Японией и Южной Кореей, нашими союзниками, чтобы вместе реагировать на эту угрозу», – подчеркнул советник.

Также Салливан отметил, что Китай, учитывая его отношения с КНДР, мог бы делать больше, чтобы предотвратить эскалацию ситуации.

«Мы объяснили Китаю, что США готовы к дипломатии, а Северная Корея – нет. Мы считаем, что Китай мог бы указать КНДР на то, что постоянные ядерные испытания дестабилизируют ситуацию и создают условия, в которых США и наши союзники и партнеры должны активизировать свои действия, реагируя на угрозу», – подытожил он.

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