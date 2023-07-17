Реконструкция Почтовой площади: экс-директора коммунального предприятия подозревают в убытках более чем на 73 млн

Как установило следствие, фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов.

Фото: Киевская городская прокуратура

Подольской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему директору КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



Досудебным расследованием установлено, что распоряжениями КГГА принято решение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе.



Заказчиком проектирования и производителем работ определен КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», которое заключило с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.



Однако, как установило следствие, фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов.



Указанное строительство осуществлялось в нарушение требований Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», земельного законодательства и других нормативных документов по землеустройству и землепользованию, а также без отвода земельных участков.



В свою очередь подозреваемый, являясь директором КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда, что создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком вышеуказанными земельными участками.



Согласно заключению эксперта территориальной общине города Киева нанесен материальный ущерб на сумму свыше 73,6 млн гривен.



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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