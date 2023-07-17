Элина Свитолина официально вернула статус первой ракетки Украины

Свитолина обогнала Ангелину Калинину и вернула статус первой ракетки Украины.

Теннисистка Элина Свитолина возглавила рейтинг лучших теннисисток Украины. После выхода в полуфинал Уимблдона Свитолина поднялась сразу на 49 позиций и теперь занимает 28-ю строчку в рейтинге лучших теннисисток мира, сообщает официальный сайт WTA.

Свитолина обошла Ангелину Калинину, опустившуюся с 26 на 28 место.

Марта Костюк улучшила свое положение на одну строчку – 35 место.

Также значительный рывок совершила Леся Цуренко, которая благодаря выходу в 1/8 финала Уимблдона поднялась на 46-ю позицию.

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