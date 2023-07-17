Еліна Світоліна офіційно повернула статус першої ракетки України

Світоліна обігнала Ангеліну Калініну та повернула статус першої ракетки України.

Тенісистка Еліна Світоліна очолила рейтинг найкращих тенісисток України. Після виходу у півфінал Вімблдону Світоліна піднялася одразу на 49 позицій і тепер посідає 28 сходинку в рейтингу найкращих тенісисток світу, повідомляє офіційний сайт WTA.

Світоліна обійшла Ангеліну Калініну, яка опустилася з 26 на 28 місце.

Марта Костюк покращила своє становище на одну сходинку — 35 місце.

Також значний ривок здійснила Леся Цуренко, яка завдяки виходу в 1/8 фіналу Вімблдону піднялася на 46 позицію.

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