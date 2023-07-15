У ДПСУ підтвердили прибуття вагнерівців до Білорусі

15 липня у ЗМІ зявилася інформація, що велика колона вагнерівців прибула до Білорусі. Речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив прибуття найманців на територію Білорусі. Їхні кроки будуть ретельно відстежувати.

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території рф", - заявив речник ДПСУ.

За словами Демченка, наразі прикордонники відстежують ситуацію для фіксації місця дислокації, кількості й завдання найманців.

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.

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