Зеленський показав відео зустрічі з президентом Південної Кореї

Сторони обговорили повернення депортованих дорослих і дітей, реалізацію Формули Миру та підготовку Глобального саміту миру.

У суботу, 15 липня, в Україну прибув з неанонсованим візитом президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Він зустрівся з Президент Володимиром Зеленським.

Також ми розповідали, Генпрокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Бучу.

«Сьогодні в Україні – Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі.

Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Повернення депортованих дорослих і дітей, реалізація Формули Миру та підготовка Глобального саміту миру, продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця... Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея», - повідомив Президент.

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