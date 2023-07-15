В ГПСУ подтвердили прибытие вагнеровцев в Беларусь

Пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

15 июля в СМИ появилась информация, что большая колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь. Спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил прибытие наемников на территорию Беларуси. Их шаги будут тщательно отслеживать.

"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории рф", - заявил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

После неудачного бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам вожак.

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