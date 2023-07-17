ЧВК «Вагнер» прибывают в лагерь в Беларуси: появились спутниковые снимки

Автомобили, ехавшие в лагерь, имели российские номера или номера частично оккупированных регионов Украины, пишет New York Times.

Фото: New York Times

В Беларусь на полевую военную базу возле Осиповичей прибыли десятки единиц техники, в том числе крупные гражданские грузовики, микроавтобусы и легковушки. Эти транспортные средства – такие же, которые недавно двигались в больших колоннах, в том числе флаги "группы Вагнера", пишет New York Times.

Газета проанализировала и опубликовала спутниковые снимки из базы. Фото не доказывают, что "вагнеровцы" уже в лагере, но подтверждают заявления о том, что некоторые из них уже доехали в Беларусь.

"После прекращения мятежа «Вагнера» на бывшей базе под Осиповичами началась бурная активность, и к концу июня разместился полевой лагерь с более чем 300 большими военными палатками. Но последние две недели лагерь был в основном пуст, поэтому было непонятно, действительно ли туда переедут войска", – отметили журналисты.

На новых фото виден рост активности. В частности, на фотоснимке, сделанном в воскресенье, зафиксировали несколько грузовиков и, возможно, автобусов возле гаражей, где раньше не было большого транспорта.

Первый грузовик спутник зафиксировал в четверг. В субботу изображение от компании BlackSky, занимающейся геопространственной разведкой, показывает прибытие новых грузовиков и других транспортных средств.

Журналисты приводят и снимок за 16 июля, и вот на нем уже виден явный всплеск активности: не менее 5 фур, автобусы, контейнеры, а также пикапы и УАЗы прямо у палаток. Кроме того, журналисты заметили на новых снимках небольшую группу людей.

4 липня, фото: New York Times

16 липня, фото: New York Times

фото: New York Times

Ранее сообщалось, что в ГПСУ подтвердили прибытие вагнеровцев в Беларусь.

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