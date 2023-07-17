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Будут судить пророссийского блогера-священника РПЦ Ткачева, который поддерживает войну и призывает убивать украинцев

14:25, 17 июля 2023
Ранее он служил в соборе УПЦ МП во Львове, с 2005 года проживал в Киеве, а в 2014 году бежал в Москву.
Будут судить пророссийского блогера-священника РПЦ Ткачева, который поддерживает войну и призывает убивать украинцев
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Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 53-летнего уроженца г. Львова по обвинению в распространении материалов, содержащих оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификацию ее участников, а также призывы к агрессивной войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фамилию блогера-священника не уточняют, но известно, что речь идет об Андрее Ткачеве.

Ранее подозреваемый в течение 12 лет служил в соборе УПЦ МП в Львове. С 2005 года проживал в Киеве, а в 2014 году бежал в Москву.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину подозреваемый, используя собственный аккаунт в соцсетях, распространял для неограниченного круга пользователей сообщения и видеозаписи, в которых он оправдывал вооруженную агрессию россии против Украины и публично призывал к агрессивной войне.

В своих постах и видеоматериалах подозреваемый поддерживал и популяризировал действия страны-оккупанта в связи с полномасштабным вторжением в Украину, глорифицировал военные рф, распространял российские нарративы о секретных биолабораториях в Украине и «укронацистах», утверждал, что «все украинцы сами во всем виноваты». 

Священник пытался убедить, что россия «не начинала войну», а наоборот – «завершает ее» и переводил вину за ее начало на Майдан и украинцев.

Также мужчина выражал благодарность военным рф за выполнение в Украине «грязной кровавой работы».

Выводами судебных лингвистических экспертиз подтверждено, что тексты опубликованных материалов носят пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженную агрессию рф против Украины и содержат публичные призывы к агрессивной войне против Украины.

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