В Украине создадут ситуационные центры правительства и местных властей: чем они будут заниматься

Министры приняли решение, предусматривающие создание ситуационных центров Кабмина, центральных органов исполнительной и местной власти.

Кабинет Министров принял решение, предусматривающее создание ситуационного центра правительства и ситуационных центров центральных органов исполнительной и местной власти. Об этом говорится в правительственном постановлении №705 от 11 июля.

Согласно документу будет создан ситуационный центр Кабинета Министров и ситуационные центры центральных органов исполнительной власти, областных, Киевской городской государственных администраций, другого государственного органа, органа сектора безопасности и обороны.

Отмечается, что ситуационный центр Кабмина является специальным организационно-техническим комплексом, предназначенным для сопровождения организационного, экспертно-аналитического и информационного обеспечения деятельности правительства, и является главным ситуационным центром в системе ситуационных центров органов исполнительной власти.

Порядок организации работы ситуационного центра Кабмина определяется государственным секретарем правительства.

Постановлением также определены следующие основные задачи ситуационного центра правительства: экспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности правительства, премьер-министра, правительственных чиновников в мирное время, особый период, в частности в условиях чрезвычайного положения, а также в случае возникновения рисков и кризисных ситуаций, что угрожают национальной безопасности.

Ситуационный центр Кабмина согласно возложенным задачам обеспечивает: определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих в мирное время, особый период, в частности в условиях чрезвычайного положения, а также в случае возникновения рисков и кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности, подготовку соответствующих предложений; сбор, обобщение, проведение анализа, систематизацию и обработку информации, в том числе служебной информации и информации, составляющей государственную тайну, а также внесение таковой в правительство; внесение соответствующих предложений.

Кроме того, ситуационный центр Кабмина обеспечивает правительственную связь и защищенную видеоконференцсвязь, работу с центрами обработки данных и наборами геопространственных данных; воспроизведение информации, в частности аудиовизуальной, на материальных носителях и электронных устройствах; проведение анализа и визуализацию данных из разных источников, построение, поддержку и актуализацию прогностических моделей на их основе; получение информации из государственных электронных информационных ресурсов.

Предусматривается, что создание и дальнейшее развитие ситуационного центра Кабмина осуществляется за счет расходов государственного бюджета, предусмотренных Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата правительства, как и за счет других не запрещенных законодательством источников, а ситуационных центров центральных органов исполнительной и местной власти – за счет расходов, предусмотренных на содержание соответствующих органов в государственном и местном бюджете, а также за счет других не запрещенных законодательством источников.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин увеличил объем расходов на соцзащиту освобожденных из плена.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.