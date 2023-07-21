Укрзализныця борется с «перекупщиками» – что делать, если ваш аккаунт вдруг попал под блокирование

Что делать, если вдруг ваша учетная запись попала под блокировку.

Фото из открытых источников

В Укрзализныце блокируют в системах «перекупщиков», которые массированно скупают билеты на перепродажу.

Как рассказали в УЗ, мобильное приложение перевозчик запустил для удобства заказов индивидуальных поездок, однако отдельные пользователи совершают массовые заказы, иногда на 500+ билетов. При этом заказы осуществляются постоянно на разных пассажиров.

«Во избежание попыток перепродажи билетов (а объявление о таком можно находить на различных онлайн-платформах) УЗ меняет процессы, чтобы упростить покупку билетов добросовестным клиентам и воспрепятствовать деятельности "билетных спекулянтов"», - объясняют в УЗ.

Для этого постоянно анализируется аномальная активность отдельных аккаунтов и в случае, если они используются не для бронирования индивидуальных поездок, а для массированного выкупа билетов на разные фамилии – такие аккаунты могут приостанавливаться.

Какие аккаунты может быть заблокировано:

Пользователей, которые постоянно оформляют билеты не для себя, а на разных пассажиров (на 10 и больше в течение недели). Согласно Правил перевозки пассажиров, если есть необходимость оформить группу в 10+ человек - такие поездки оформляются как групповые заказы.

Основанием для блокировки может стать также аномальная активность по возвращению билетов и покупке на другие фамилии тех же мест (это – тактика «перекупщиков», которые выбирают места, как только поступают в продажу, а затем подыскивают покупателей).

Что делать, если пользователя заблокировано:

Оформлять групповой заказ по правилу и использовать приложение для собственных путешествий с семьей и друзьями. Если все-таки возникла какая-то ошибка – советуют звонить в УЗ по номеру 0 800 503 111.

Где осуществлять групповые заказы:

На специально созданном для этого ресурсе – здесь.

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