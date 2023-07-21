В Киевской области прекратили незаконную деятельность 6 игровых заведений

Незаконные игровые заведения обнаружили в 4 городах Киевской области.

Бюро экономической безопасности сообщило, что в Киевской области детективы БЭБ разоблачили и остановили деятельность шести незаконных игорных заведений, в частности в Белой Церкви, Броварах, Ирпене и Обухове. Об этом говорится на официальном сайте БЭБ.

В ведомстве отмечают, что игровые заведения работали без создания юридического лица, необходимых лицензий и без уплаты налогов.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты 90 комплектов компьютерной техники, термопринтеры, видеокамеры, средства для проверки купюр и другие товарно-материальные ценности, необходимые для организации и проведения услуг по азартным играм.

«Ориентировочная стоимость имущества составляет более 1 млн. гривен. В настоящее время детективы БЭБ устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности», - говорится в сообщении.

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