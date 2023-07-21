Данилов анонсировал усиление защиты портов разработкой украинского ВПК

ВПК Украины уже производит системы защиты портов от атак россиян.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не хватает средств ПВО по некоторым видам российского вооружения, но ВПК уже работает над созданием соответствующей защиты. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Имеем понимание, что не хватает средств ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которое использует рф. Президент поставил задачу обеспечить защиту, сегодня работают все возможные контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники», – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что военное руководство уже имеет понимание в системах защиты, а украинский ВПК «уже производит такую защиту».

Ранее Президент Владимир Зеленский провел совещание относительной ночных ракетных ударов россии. По его итогам он поручил военным усилить защиту граждан и портовой инфраструктуры, а Министерству иностранных дел активизировать работу с союзниками для давления на рф и продления зерновой сделки.

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