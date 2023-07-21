Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Новые подходы к формированию фонда оплаты труда госслужащих: Правительство утвердило экспериментальный порядок

Опубликовано постановление Кабмина о новых подходах к формированию фонда оплаты труда чиновников.

Оценке с точки зрения допустимости подлежат фактические данные, а не сам по себе источник доказательств, - Верховный Суд

В случае оценки результатов следственного эксперимента суд должен определить допустимость не самого протокола следственного эксперимента, а содержащихся в нем сведений, отметил Кассационный уголовный суд.

Работодатели обяжут платить пеню работнику в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней

Также Галина Третьякова предлагает предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 календарных дней.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

  1. В Украине

Данилов анонсировал усиление защиты портов разработкой украинского ВПК

17:10, 21 июля 2023
ВПК Украины уже производит системы защиты портов от атак россиян.
Данилов анонсировал усиление защиты портов разработкой украинского ВПК
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не хватает средств ПВО по некоторым видам российского вооружения, но ВПК уже работает над созданием соответствующей защиты. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Имеем понимание, что не хватает средств ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которое использует рф. Президент поставил задачу обеспечить защиту, сегодня работают все возможные контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники», – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что военное руководство уже имеет понимание в системах защиты, а украинский ВПК «уже производит такую защиту».

Ранее Президент Владимир Зеленский провел совещание относительной ночных ракетных ударов россии. По его итогам он поручил военным усилить защиту граждан и портовой инфраструктуры, а Министерству иностранных дел активизировать работу с союзниками для давления на рф и продления зерновой сделки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    суддя Залізничного районного суду м. Львова