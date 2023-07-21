Враг ударил по важному объекту инфраструктуры в Одесской области — ОВА

21 июля под ударом россиян оказался Белгород-Днестровский район Одесской области.

Фото: odesa.novyny.live

В пятницу, 21 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Страна-террорист продолжает атаковать Одесскую область. Уже делает это и днем.

Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили 7 ракет. К сожалению, есть повреждения», – сообщил он на своем Телеграм-канале.

Напомним, что в результате обстрела Одесщины в ночь на 20 июля в центре города вспыхнул пожар площадью 300 квадратных метров, есть разрушения. Также есть попадание в области.

Отметим, что россия третью ночь подряд обстреливала Одесщину.

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