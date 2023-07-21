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Руководитель САП Клименко о найденных у судей Большой Палаты меченых купюрах: «Самого факта изъятия меченых денег недостаточно, чтобы сообщить о подозрении»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что доказательств относительно причастности других судей Верховного Суда к «бэк-офису» Князева на сегодняшний день недостаточно.

«Какой регламент, у нас ходатайство»: Григорий Усик пренебрег регламентом при рассмотрении отчета главы ГСА, несмотря на позицию других членов ВCП

«Подождите, что регламент?» - во время рассмотрения вопроса о судьбе санатория «Шкло» вместо главы ГСА член ВСП от прокуратуры предложил заслушать его заместителя, на что председатель ВСП Григорий Усик спешно согласился, несмотря на регламент.

АП ВАКС удовлетворила ходатайство нардепа из «Слуги народа» Максима Пашковского о закрытии уголовного производства по делу о недостоверном декларировании

Ранее Высший антикоррупционный суд оправдал народного депутата из фракции «Слуга народа» Максима Пашковского, обвиняемого в недекларировании имущества.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

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Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

  1. В Украине

Враг ударил по важному объекту инфраструктуры в Одесской области — ОВА

13:14, 21 июля 2023
21 июля под ударом россиян оказался Белгород-Днестровский район Одесской области.
Враг ударил по важному объекту инфраструктуры в Одесской области — ОВА
Фото: odesa.novyny.live
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В пятницу, 21 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Страна-террорист продолжает атаковать Одесскую область. Уже делает это и днем.

Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили 7 ракет. К сожалению, есть повреждения», – сообщил он на своем Телеграм-канале.

Напомним, что в результате обстрела Одесщины в ночь на 20 июля в центре города вспыхнул пожар площадью 300 квадратных метров, есть разрушения. Также есть попадание в области.

Отметим, что россия третью ночь подряд обстреливала Одесщину.

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