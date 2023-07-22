21-річна шахрайка з Дніпропетровщини заробляла на продажі неіснуючого військового одягу

Дівчина ошукувала людей через соцмережі, брала кошти і припиняла спілкування.

Жінка із Жовтих Вод Дніпропетровської області ошукувала людей у соціальних мережах. Створила декілька акаунтів, на яких розмістила інформацію з фотографіями про продаж військової форми. Гроші від покупців отримувала, а обіцяний товар не відправляла, – повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Поліцейські відділення поліції № 5 Кам’янського РУП встановили, що до шахрайств причетна 21-річна місцева жителька. Слідчі встановили причетність жінки вже до чотирьох фактів шахрайств. Інші факти наразі перевіряються.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.