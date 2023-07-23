Переселенці зможуть надавати довідку ВПО для отримання посвідчення водія

Окрім паперової форми, довідку можна пред’явити в електронному вигляді із застосуванням порталу Дія.

Джерело фото: hsc.gov.ua

За чинними правилами для отримання посвідчення водія необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача. Проте ця норма ускладнює отримання посвідчення водія громадянами, які зареєстровані на ТОТ або в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначають, що Постановою КМУ від 2 травня 2023 року № 454 внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Таким чином, для ВПО передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.

Достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання.

Також, окрім паперової форми, довідку можна пред’явити в електронному вигляді із застосуванням порталу Дія.

Раніше ми писали, що деяким ВПО з 1 вересня буде припинено виплату грошової допомоги: кого це стосується.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.