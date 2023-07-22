Житель Хмельниччини проведе 15 років у в’язниці за зґвалтування доньки співмешканки

Вітчим кілька разів намагався зґвалтувати падчерку, а потім зробив це.

На Хмельниччині апеляційний суд залишив без змін судове рішення суду першої інстанції стосовно мешканця області за зґвалтування малолітньої доньки співмешканки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік проведе за ґратами 15 років.

Чоловік, проживаючи спільно із жінкою та її малолітніми доньками, залишався з дітьми, коли цивільна дружина працювала.

Одного разу матір помітила неладне та здогадалась про вчинення відносно її 12-річної доньки неправомірних дій сексуального характеру.

Коли почала розпитувати налякану дівчинку – виявилось, що таке трапилось з нею не вперше. Вона зізналась, що вітчим кілька разів намагався її зґвалтувати та двічі це зробив.

Апеляційний суд погодився з твердженням прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу та відмовив у задоволенні апеляційних скарг засудженого та сторони захисту.

Наразі чоловік відбуває покарання.

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