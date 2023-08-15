Поощряет агрессию: Арахамия прокомментировал «вступление в НАТО в обмен на отказ от территорий»

Руководитель фракции «Слуга Народа» подчеркнул, что отказ от территорий «не означает окончания войны, а гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара».

Фото: Давид Арахамия/Фейсбук

Как мы писали, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на временно захваченные россией территории.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо лишь поощряют агрессию.

"Разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что угодно лишь поощряют агрессию. В принципе, мы это уже видим по первым реакциям из москвы.

Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она приводит к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов.

Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара", - написал Арахамия у Телеграм.

Напомним, что спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина не торгует территориями.

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