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Конкурсы на должности судей, которые начнутся до конца 2023 года и в 2024 году - планы ВККС

Осенью будет возобновлено квалификационное оценивание судей, а в 2024 году состоится новый отбор на должности судей первой инстанции.

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Конкурсы на должности судей, которые начнутся до конца 2023 года и в 2024 году - планы ВККС

08:25, 16 августа 2023
Осенью будет возобновлено квалификационное оценивание судей, а в 2024 году состоится новый отбор на должности судей первой инстанции.
Конкурсы на должности судей, которые начнутся до конца 2023 года и в 2024 году - планы ВККС
Источник фото: SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей на сентябрь-декабрь 2023 года и в 2024 году запланировала проведение ряда конкурсов и процедур.

Как рассказал «Судебно-юридической газете» член ВККС Виталий Гацелюк, в 2023-2024 годах запланировано проведение следующих процедур и конкурсов:

“Проведение конкурса на должности судей местных общих, административных, хозяйственных судов для участников отбора 2017 года планируем как можно раньше, скажем, на сентябрь-октябрь. Не исключено, что конкурс будет проведен исключительно для кандидатов на должности судей. Сейчас Комиссия ожидает от Высшего совета правосудия согласования предельной численности судей, поскольку ВККС должна понимать, на сколько вакансий и в какие именно суды проводить конкурс.

В сентябре-октябре Комиссия планирует возобновить процедуру квалификационного оценивания судей почти для 2 тыс. судей, которые не завершили его в 2018-2019 годах. В указанной процедуре для нас будет важно сотрудничество с новым составом Общественного совета добропорядочности, который 14 августа был наконец сформирован.

Уже где-то в ноябре-декабре следует ожидать объявления нового конкурса на должности судей апелляционных судов, с одновременным прекращением старого конкурса, который так и не состоялся в 2019 году. Сам конкурс в апелляции состоится в течение 2024 года. Это оптимистический сценарий.

В следующем году ВККС планирует провести новый отбор на должности судей судов первой инстанции. Возможно, этот отбор уже будет проходить по упрощенной процедуре, если сравнивать с предыдущим отбором.

Также, в конце этого года, вероятно, будет объявлен конкурс на должности 51 судьи Киевского городского окружного административного суда (КМОАС). Состоится этот конкурс, скорее всего, в 2024 году”, – рассказал изданию Виталий Гацелюк.

С полной версией комментария о проблемах деятельности нового состава ВККС и предстоящих конкурсных процедур можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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