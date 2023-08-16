ВСУ освободили поселок Урожайное в Донецкой области

Силы обороны закрепляются на рубежах, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Фото: Генштаб

Украинские военные освободили от оккупантов поселок Урожайное, который находится недалеко от Старомайорского Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что ВСУ закрепляются на рубежах, наступление продолжается.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", - сообщила она в Телеграм.

Ранее мы писали, что бойцы ВСУ освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское.

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