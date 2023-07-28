ВСУ освободили населенный пункт Старомайорское, видео

Украинские военные выбили врага из Старомайорского.

Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают об освобождении села.

«35-я бригада, а также батальон теробороны «Арей» выполняя задание освободили село Старомайорское», - заявили военные в видео.

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