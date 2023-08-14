Ночью россияне атаковали Одессу дронами и ракетами.

Предварительно известно о трех пострадавших.

Источник фото: t.me/SJTF_Odesa

Ночью 14 августа российские оккупанты атаковали Одессу, применив, по предварительной информации, 15 ударных дронов и 8 ракет морского базирования типа «Калибр».

Об этом пишут Силы обороны юга Украины, добавляя, что ПВО отразила атаки россиян.

Обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет, а взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, избиты припаркованные рядом автомобили.

На двух объектах вспыхнули пожары.

В Силах обороны юга Украины отмечают, что предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.

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