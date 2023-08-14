В ОК «Юг» объяснили, почему рф снова бьет по Одессе и куда ночью целился враг

Наталья Гуменюк подчеркнула, что российские оккупанты продолжают давление на портовую инфраструктуру Украины.

Фото: ГСЧС

Как мы писали, рф массированно обстреляла Одессу в ночь на 14 августа. Повреждено много домов, учебных заведений, разрушен гипермаркет. В ОК "Юг" объяснили, почему враг снова начал обстреливать Одессу и куда целился в этот раз.

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что дроны-камикадзе, очевидно, были нацелены на портовую инфраструктуру региона. Однако силы ПВО защитили эти объекты.

"Не решен вопрос с зерновым соглашением. Враг продолжает мстить за эти нерешенные вопросы и за то, что Украина не принимает его условия. Он продолжает давление на портовую инфраструктуру и регионы, которые могут быть, по его прогнозам, более уязвимыми в этом смысле. В частности, Одесская область как приморский, портовый регион – под угрозой", - подчеркнула Гуменюк.

Ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночных обстрелов Одессы разным разрушениям подверглись 113 домов.

Сеть гипермаркетов FOZZY прекратила работу в Одессе после ночного обстрела.

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