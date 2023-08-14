В ОК «Південь» пояснили, чому рф знову б’є по Одесі і куди вночі цілився ворог

Наталія Гуменюк наголосила, що російські окупанти продовжують тиск на портову інфраструктуру України.

Фото: ДСНС

Як ми писали, росія масовано обстріляла Одесу в ніч на 14 серпня. Пошкоджено багато будинків, навчальних закладів, зруйновано гіпермаркет. В ОК "Південь" пояснили, чому ворог знову почав обстрілювати Одесу і куди цілився цього разу.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що дрони-камікадзе вочевидь були націлені на портову інфраструктуру регіону. Однак сили ППО захистили ці об'єкти.

"Не розв'язано питання зі зерновою угодою. Ворог продовжує мститися за ці нерозв'язані питання та за те, що Україна не пристає на його умови. Він продовжує тиск на портову інфраструктуру та ті області, які можуть бути, за його прогнозами, більш вразливими в цьому сенсі. Зокрема, Одеська областть як приморський, портовий регіон – під загрозою", - наголосила Гуменюк.

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в результаті нічного обстрілу Одеси різних руйнувань зазнали 113 будинків.

Мережа гіпермаркетів FOZZY припинила роботу в Одесі після нічного обстрілу.

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