Помічникам суддів та інспекторам ВРП та ВККС пропонують надати спеціальну квоту для зайняття суддівських посад

Кандидатів на посади суддів, що мають досвід роботи помічниками суддів та інспекторами ВРП і ВККС, вважають професійно підготовленими.

У Вищій раді правосуддя вчергове запропонували надати помічникам суддів та фахівцям, що працювали на посадах інспекторів у ВККС та ВРП, преференції при доборі та призначенні на посади суддів.

Член Вищої ради правосуддя Оксана Блажівська запропонувала визначити на законодавчому рівні квоту для зайняття суддівських посад помічниками суддів, а також кандидатами, що працювали на посадах інспекторів в органах суддівського врядування (ВРП, ВККС).

Як зазначила Оксана Блажівська, вказані категорії кандидатів на посади суддів є «достатньо підготовленими для здійснення правосуддя в умовах сьогодення».

Нагадаємо, що зі схожою ініціативою у ВРП вже виступали у серпні 2022 року.

Зазначимо, що 1 серпня 2023 року ВККС затвердила рейтинг та сформувала резерв кандидатів на посади суддів місцевих загальних, адміністративних, господарських судів. У резерв зараховані як кандидати на посади суддів з числа помічників суддів, так і кандидати з числа адвокатів, прокурорів, науковців-правників тощо.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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