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ВККС затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих судів та сформувала резерв на вакантні посади суддів

У резерві на заміщення посад суддів місцевих загальних судів – 523 кандидата, на заміщення посад суддів адміністративних судів – 434 кандидата, на заміщення посад суддів господарських судів – 380 кандидатів.

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ВККС затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих судів та сформувала резерв на вакантні посади суддів

18:20, 1 серпня 2023
У резерві на заміщення посад суддів місцевих загальних судів – 523 кандидата, на заміщення посад суддів адміністративних судів – 434 кандидата, на заміщення посад суддів господарських судів – 380 кандидатів.
ВККС затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих судів та сформувала резерв на вакантні посади суддів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 1 серпня 2023 року затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів.

Також, Комісія затвердила резерв на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів, суддів місцевих адміністративних та місцевих господарських судів.

У резерв на заміщення посад суддів місцевих загальних судів увійшли 523 кандидата, на заміщення посад суддів адміністративних судів – 434 кандидата і на заміщення посад суддів господарських судів – 380 кандидатів.

Зазначимо, що рейтинг та резерв є загальними для всіх учасників добору на посади суддів 2017 року, тобто як кандидатів з числа помічників суддів, так і кандидатів з числа адвокатів, прокурорів, науковців тощо.

Крім того, 1 серпня ВККС затвердила нові строки дії рейтингу кандидатів. Відтак, кандидати на посади суддів зможуть перебувати у резерві до листопада 2025 року – липня 2026 року, в залежності від обраної судової спеціалізації.

Далі кандидатів чекає відповідний конкурс на вакантні посади суддів.

Нагадаємо, що 26 липня 2023 року ВККС затвердила персоналізовані результати кваліфікаційного іспиту 368 учасників добору на посади суддів 2017 року, з числа адвокатів, прокурорів та науковців.

Зі списками кандидатів на посади суддів, що увійшли у фінальний рейтинг добору 2017 року та потрапили у відповідний резерв на вакантні посади суддів, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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