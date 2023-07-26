Персоналізовані результати іспиту 368 кандидатів на посади суддів – відомі всі прізвища

ВККС затвердила результати виконання практичного завдання і всього кваліфікаційного іспиту, далі рейтинг і конкурс на посади суддів.

Джерело фото ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 липня 2023 року затвердила декодовані результати анонімних письмових практичних завдань, які у серпні 2019 року склали 368 кандидатів на посади суддів місцевих судів з числа адвокатів, прокурорів, науковців (з числа учасників добору 2017 року).

Також, Комісією був визначений загальний результат кваліфікаційного іспиту, призначеного рішенням ВККС ще 24 червня 2019 року.

Практичне завдання за загальною спеціалізацією, нагадаємо, виконали 365 кандидатів на посади суддів, практичне завдання за адміністративною спеціалізацією виконали 342 кандидати, а практичне завдання за господарською спеціалізацією виконав 321 кандидат.

Як повідомив доповідач – член ВККС Руслан Мельник, максимально можливий бал за перший етап іспиту (тестування на знання норм права) складає 90 балів, а за другий етап (практичне завдання на уміння написати текст судового рішення) – 120 балів. Тобто, максимально кандидат на посаду судді, незалежно від спеціалізації, міг отримати за іспит 210 балів.

Для успішного складення кваліфікаційного іспиту учасникам добору необхідно було набрати не менш ніж 75% від максимально можливої кількості балів, тобто мінімально допустимий (прохідний) бал у підсумку склав 157,5 бали.

Відтак, тільки кандидати, які змогли подолати зазначений бар’єр, зможуть претендувати на посади суддів.

Кандидати будуть включені у рейтингові списки, згідно із обраною спеціалізацією, після чого відбудеться конкурс на вакантні посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів.

З загальним результатом кваліфікаційного іспиту згідно з судовою спеціалізацією можна ознайомитися нижче:

Також, нагадаємо, що Комісія встановила, що під час виконання практичних завдань за різною спеціалізацією, мали місце порушення порядку складання кваліфікаційного іспиту (використання недозволених матеріалів), внаслідок чого щодо 9 кандидатів, були складені відповідні протоколи. У підсумку, рішенням Комісії зазначені кандидати були визнані такими, що не склали кваліфікаційний іспит.

Автор В’ячеслав Хрипун

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