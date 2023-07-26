Дрони зі ШІ мають великий вплив на успіх ЗСУ на полі бою − WP

Війна в Україні стимулює революцію у війні безпілотників з використанням штучного інтелекту. Такі безпілотники мають великий вплив на боротьбу української армії з росією, – пише The Washington Post.
Українські компанії з виробництва безпілотних літальних апаратів розробляють технологію штучного інтелекту, яка дозволяє безпілотникам враховувати електронні перешкоди, часто використовувані росією. Ця технологія дозволяє стабілізувати дрон та утримувати його на заздалегідь вибраній мішені, а також забезпечує можливість виконання місії навіть у випадку, коли ціль рухається. Це прогрес порівняно зі стандартними дронами, які просто слідкують за зазначеними координатами.
Ці новинки сприяють збільшенню ефективності та ефективного використання безпілотних засобів, особливо у контексті постійно зростаючого російського воєнного арсеналу.
Поліпшення у швидкості, дальності польоту, вантажності та інших можливостях безпосередньо впливають на поле бою, дозволяючи Україні знищувати російську техніку, підривати пости спостереження і навіть руйнувати частини Кримського мосту.
Понад 200 українських компаній, які займаються виробництвом безпілотників, зараз працюють разом з військовими частинами на передовій, щоб налаштувати та вдосконалити безпілотники, покращити їхню здатність вбивати та шпигувати за ворогом.
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