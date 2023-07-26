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  1. В Україні

Зеленський підписав законопроект про скасування 2% податку для бізнесу

17:46, 26 липня 2023
В Україні з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок — Глава держави підписав відповідний законопроєкт.
Зеленський підписав законопроект про скасування 2% податку для бізнесу
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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це повідомили голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев та його перший заступник Ярослав Железняк.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», згідно до закону з 1 серпня буде скасовано 2% податок для бізнесу. Передбачено, що платники податків зможуть обрати будь-яку систему при переході.

Щодо питання застосування РРО підтримано позицію малого торгівельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів. При цьому до 1 жовтня збережено мораторій на штрафи за невикористання РРО

Крім цього зберігається мораторій на проведення документальних планових перевірок податковою більшості бізнесу до завершення воєнного стану. В останній день червня комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики частково переглянув попереднє рішення та обмежив перелік компаній, які податкова зможе планово перевіряти. Йдеться про виробників та продавців алкоголю та цигарок, а також АЗС. Разом з тим, як уточнив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев будуть дозволені позапланові податкові перевірки «за окремими підставами їх проведення». Які це підстави не уточнив.

Крім цього податківцям дозволять проводити документальні перевірки грального бізнесу, а також суб’єктів, що надають фінансові та платіжні послуги. Тобто, зокрема мікрокредитні організації, банки. За цей варіант і проголосували парламентарі

Також законом збережено право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Нагадаємо, податкова служба роз’яснила, як відбуватиметься перехід бізнесу зі сплати єдиного податку за ставкою 2%.

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