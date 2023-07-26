Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Персоналізовані результати іспиту 368 кандидатів на посади суддів – відомі всі прізвища

ВККС затвердила результати виконання практичного завдання і всього кваліфікаційного іспиту, далі рейтинг і конкурс на посади суддів.

Судді, які планують відрядження в інший суд, можуть подати документи в електронному вигляді – ВККС

Але згоду на відрядження та інші документи необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.

САП через два дні після викриття голови ДСА Олексія Сальнікова повідомила, чи було оголошено йому підозру

НАБУ і САП нарешті повідомили, який процесуальний статус має викритий голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков.

Заступник голови НАЗК Андрій Вишневський заявив, що голова НАЗК Новіков незаконно звільнив його з посади

Вважаю прийняте рішення безпідставним, незаконним та несправедливим, - заступник голови НАЗК Андрій Вишневський про наказ щодо звільнення «у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків».

ВККС затвердила персоналізовані результати 368 кандидатів на посади суддів – прохідний бал 157,5

У подальшому буде визначено рейтинг кандидатів на вакантні посади суддів

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Судді, які планують відрядження в інший суд, можуть подати документи в електронному вигляді – ВККС

18:13, 26 липня 2023
Але згоду на відрядження та інші документи необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.
Судді, які планують відрядження в інший суд, можуть подати документи в електронному вигляді – ВККС
Джерело фото - Судова влада
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 липня зробила чергове роз’яснення щодо процедури відрядження суддів в інші суди того ж рівня та спеціалізації. На цей раз – стосовно форми подання згоди на відрядження та інших матеріалів.

ВККС зазначила, що судді, які бажають взяти участь у процедурі відрядження, мають право подати згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу, але підписані кваліфікованим електронним підписом.     

Нагадаємо, що 25 липня Комісія також опублікувала роз'яснення щодо розгляду ВККСУ питань про відрядження та дострокового закінчення відрядження судді.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області