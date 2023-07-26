Судді, які планують відрядження в інший суд, можуть подати документи в електронному вигляді – ВККС

Але згоду на відрядження та інші документи необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.

Джерело фото - Судова влада

Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 липня зробила чергове роз’яснення щодо процедури відрядження суддів в інші суди того ж рівня та спеціалізації. На цей раз – стосовно форми подання згоди на відрядження та інших матеріалів.

ВККС зазначила, що судді, які бажають взяти участь у процедурі відрядження, мають право подати згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу, але підписані кваліфікованим електронним підписом.

Нагадаємо, що 25 липня Комісія також опублікувала роз'яснення щодо розгляду ВККСУ питань про відрядження та дострокового закінчення відрядження судді.

Автор В’ячеслав Хрипун

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