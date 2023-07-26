Судьи, планирующие командировку в другой суд, могут подать документы в электронном виде – ВККС

Но согласие на командировку и другие документы необходимо подписать квалифицированной электронной подписью

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Высшая квалификационная комиссия судей 26 июля сделала очередное разъяснение процедуры командирования судей в другие суды того же уровня и специализации. На этот раз – относительно формы предоставления согласия на командирование и других материалов.

ВККС отметила, что судьи, желающие принять участие в процедуре командирования, имеют право подать свое согласие и другие материалы в виде электронного документа, но они должны быть обязательно подписаны квалифицированной электронной подписью.

Напомним, что 25 июля Комиссия также опубликовала разъяснения касательно рассмотрения ВККСУ вопросов о командировании и досрочном окончании командировки судьи.

Автор Вячеслав Хрипун

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