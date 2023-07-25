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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів роз’яснили питання відрядження суддів

ВККС роз'яснило порядок розгляду питань про відрядження та дострокове закінчення відрядження судді.

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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів роз’яснили питання відрядження суддів

18:15, 25 липня 2023
ВККС роз'яснило порядок розгляду питань про відрядження та дострокове закінчення відрядження судді.
У Вищій кваліфікаційній комісії суддів роз’яснили питання відрядження суддів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала роз'яснення щодо розгляду ВККСУ питань про відрядження та дострокового закінчення відрядження судді.

Як зазначає ВККС, суддя може бути відряджений до іншого суду та таке відрядження може бути достроково закінчено за рішенням ВРП, ухваленим на підставі подання ВККСУ (стаття 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

За результатами розгляду питання про відрядження судді Комісія може ухвалити таке рішення:

  • про внесення подання до ВРП з рекомендацією на відрядження судді;
  • про відмову у внесенні подання до ВРП на відрядження судді;
  • про залишення без розгляду та повернення до ДСА повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді.

За результатами розгляду питання про дострокове закінчення відрядження судді Комісія може ухвалити таке рішення:

  • про внесення до ВРП подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді;
  • про відмову у внесенні до ВРП подання про дострокове закінчення відрядження судді;
  • про залишення без розгляду та повернення до ДСА повідомлення про необхідність розгляду питання про дострокове закінчення відрядження судді.

З Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами від 4 липня 2023 року) можна ознайомитися нижче.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС
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