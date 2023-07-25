В Высшей квалификационной комиссии судей разъяснили вопросы командировки судей

ВККС разъяснила порядок рассмотрения вопросов о командировке и досрочном окончании командировки судьи.

Высшая квалификационная комиссия судей опубликовала разъяснения по рассмотрению ВККСУ вопросов о командировке и досрочном окончании командировки судьи.

Как отмечает ВККС, судья может быть откомандирован в другой суд и такая командировка может быть досрочно закончена по решению ВСП, принятому на основании представления ВККСУ (статья 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

По результатам рассмотрения вопроса о командировке судьи Комиссия может принять следующее решение:

о внесении представления в ВСП с рекомендацией на командировку судьи;

об отказе во внесении представления в ВСП на командировку судьи;

об оставлении без рассмотрения и возвращении в ГСА сообщения о необходимости рассмотрения вопроса о командировке судьи.

По результатам рассмотрения вопроса о досрочном окончании командировки судьи Комиссия может принять следующее решение:

о внесении в ВСП представления с рекомендацией о досрочном окончании командировки судьи;

об отказе во внесении в ВСП представление о досрочном окончании командировки судьи;

об оставлении без рассмотрения и возвращении в ГСА сообщения о необходимости рассмотрения вопроса о досрочном окончании командировки судьи.

С Порядком командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода), утвержденным решением Высшего совета правосудия от 24.01.2017 № 54/0/15-17 (с изменениями от 4 июля 2023) можно ознакомиться ниже.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.