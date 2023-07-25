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Третий в истории состав ОСД сформируют 16 общественных организаций, а членами ОСД будут общественные деятели и журналисты.

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У чиновников будет 3 месяца на подачу электронных деклараций, если проект поддержат во втором чтении.

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  1. В Украине

СБУ задержала агентку российского ГРУ

23:20, 25 июля 2023
Женщине грозит пожизненное заключение.
СБУ задержала агентку российского ГРУ
Источник фото: СБУ
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При попытке передачи данных контрразведка Службы безопасности задержала еще одну предательницу, которая помогала россии собирать разведданные о Силах обороны в Черниговской области, – сообщает пресс-служба СБУ.

Фигурантка работала на главное управление генерального штаба с рф.

Злоумышленница пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, привлеченной для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте.

Кроме того, она хотела обнаружить и передать оккупантам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона.

При обыске по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

Женщине сообщено о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения. Она под стражей и полностью признала свою вину. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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