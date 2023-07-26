Кабмин предлагает определить объемы финансирования на цифровизацию судов, Высшего совета правосудия и построение ЕСИТС

Всего на меры по цифровизации системы правосудия, по мнению Минцифры, в 2023 году хватит 315 млн грн.

Кабмин 24 июля зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 9523 об утверждении перечня задач и проектов Национальной программы информатизации на 2023 год, половина которого уже прошла.

Как отмечает правительство, проект предлагает утвердить перечень задач и проектов Национальной программы информатизации на 2023 год с определением источников и объемов финансирования и их ориентировочных государственных заказчиков.

В частности, в отличие от постановления Верховной Рады от 8 июля 2022 «Об утверждении задач Национальной программы информатизации на 2022-2024 годы» (которое утратит силу в случае принятия нового постановления), правительство предлагает более детально установить перечень задач по цифровизации правосудия.

При этом в пояснениях Кабмин в лице министра цифровой трансформации Михаила Федорова указывает, что «объем финансирования Национальной программы информатизации из государственного бюджета определен в пределах расходов, предусмотренных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», и не требует дополнительных расходов из государственного бюджета».

Перечень задач и проектов на 2023 год сформирован с учетом предложений к задачам в пределах предельных показателей расходов Госбюджета на 2023 год, предоставленных органами на письмо Минцифры от 16.09.2022.

То есть, новые средства распорядители из бюджета не получат.

Итак, по мнению Минцифры, на «информатизацию системы правосудия» (как это называется в приложении к программе) необходимо всего в 2023 году 314,94 млн. грн.

Из них 228 млн грн – на эффективное функционирование информационной системы правосудия (распорядитель средств ГСА, программа «Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия»).

А именно эти 228,18 млн грн должны пойти на:

обеспечение устойчивого функционирования прикладных программных систем (в том числе уже внедренных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы), программно-технических комплексов и информационной инфраструктуры судов, органов и учреждений в системе правосудия (сопровождение Единого государственного реестра судебных решений; обеспечение функционирования защищенных сетей, администрирование ЕСИТС, функционирование веб-портала и контакт-центра судебной власти Украины

сопровождение программного обеспечения, централизованного администрирования сетей и доставка абонентам судебных повесток в электронной форме (местные и апелляционные суды)

доработка программного обеспечения электронного документооборота.

Еще 82,79 млн грн хватит в 2023 году на развитие информационно-коммуникационной базы местных и апелляционных судов, органов и учреждений в системе правосудия (меры по легализации программного обеспечения для пользователей судов, органов и учреждений системы правосудия).

Также около 2 млн грн. необходимо Конституционному Суду на обеспечение функционирования информационно-коммуникационных и информационно-аналитических систем КСУ и замену аппаратной части комплекса заседаний КСУ, находящегося в эксплуатации более 10 лет.

Отдельную часть занимают расходы, где распорядителем является Высший совет правосудия. Так, 1,87 млн грн необходимо ВСП для обеспечения функционирования информационно-аналитических систем для кадрового и бухгалтерского учета, модернизацию и развитие официального веб-сайта, услуги по хостингу, доступу к Интернету, обеспечение функционирования системы электронного документооборота на базе компьютерной программы Д-3, обеспечение продолжения действия лицензий «Локальная вычислительная сеть Высшего совета правосудия», внесение изменений в документацию, проведение повторной государственной экспертизы и получение аттестата соответствия КЗСИ.

Отдельной строкой без определения суммы и путей финансирования в программе перечисляются мероприятия в рамках реализации Государственной антикоррупционной программы. В частности это:

разработка и утверждение функциональных требований для обеспечения реализации полного функционала Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы

введение функционала для ведения судейского досье (досье кандидата на должность судьи) как часть ЕСИТС

внедрение Единого государственного реестра исполнительных документов с учетом архитектурных требований для дальнейшего применения технологий массивов данных. Обеспечение обмена данными и технической возможностью взаимодействия между Автоматизированной системой исполнительного производства и Единым государственным реестром исполнительных документов

функционирование системы электронного процессуального делопроизводства (как часть Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы)

усовершенствование информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования «иКейс» (расширение функционала, интеграция с Единым реестром досудебных расследований и Единой судебной информационно-телекоммуникационной системой или другой системой, используемой Высшим антикоррупционным судом)

обеспечение технической возможности поиска информации в Едином реестре досудебных расследований по разным критериям

Введение технического оборудования электронной защищенной системы обмена информацией между АРМА, органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Автор: Наталя Мамченко

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