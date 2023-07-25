Нардепа от «ОПЗЖ» Пономарева отправили в СИЗО без права на залог

Арестован народный депутат от «ОПЗЖ», который подозревается в государственной измене. Александр Пономарев был отправлен в СИЗО без права на залог.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
По ходатайству прокуроров ОГП Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии «ОПЗЖ» меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Ранее Генеральный прокурор подписал ему сообщение о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
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