Нардепа от «ОПЗЖ» Пономарева отправили в СИЗО без права на залог

Ранее Генеральный прокурор подписал ему сообщение о подозрении в государственной измене.

Арестован народный депутат от «ОПЗЖ», который подозревается в государственной измене. Александр Пономарев был отправлен в СИЗО без права на залог.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров ОГП Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии «ОПЗЖ» меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Ранее Генеральный прокурор подписал ему сообщение о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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