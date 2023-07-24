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  1. В Украине

Депутату от «ОПЗЖ» Пономареву сообщили о подозрении в госизмене

12:33, 24 июля 2023
Из-за коммерческих разногласий с оккупантами Пономарев вернулся в Украину, где ему было доложено о подозрении.
Депутату от «ОПЗЖ» Пономареву сообщили о подозрении в госизмене
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Действующему народному депутату Украины от пророссийской партии «ОПЗЖ» Александру Пономареву 24 июля сообщили о подозрении по статье «государственная измена», – сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

«Работники ДБР во взаимодействии с СБУ установили, что депутат нескольких созывов от запретной в Украине политической партии «Оппозиционная платформа – при жизни» перешел на сторону врага в начале войны. В первый же день полномасштабного вторжения России он уехал из Киева в оккупированный Бердянск. Для сохранения собственного состояния и предприятий, которые располагались в оккупированном городе, он начал сотрудничать с захватчиками», – говорится в сообщении.

По оперативным данным, находившиеся в связи с определенным депутатом предприятия продолжают оказывать помощь войскам РФ, обеспечивая их помещением, питанием и горюче-смазочными материалами. Также, находившиеся под его влиянием местные СМИ распространяют пророссийские нарративы и пропаганду, вводящую местное население Бердянска в заблуждение.

В течение длительного периода времени сам депутат находился на оккупированной территории, где встречался с представителями государства-агрессора, вооруженных формирований и оккупационной администрации города, подражая их поддержке и даже получив охрану от них. Он также посетил временно оккупированный Крым и Россию.

Однако из-за коммерческих разногласий с оккупантами депутат принял решение вернуться в неоккупированную часть Украины. Пока ему было сообщено о подозрении и вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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