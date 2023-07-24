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  1. В Україні

Депутату від «ОПЗЖ» Пономарьову повідомили про підозру у держзраді

12:33, 24 липня 2023
Через комерційні розбіжності з окупантами Пономарьов повернувся до України, де йому було повідомлено про підозру.
Депутату від «ОПЗЖ» Пономарьову повідомили про підозру у держзраді
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Чинному народному депутату України від проросійської партії «ОПЗЖ» Олександру Пономарьову 24 липня повідомили про підозру за статтею «державна зрада», – повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення рф він поїхав з Києва до окупованого Бердянська. Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати зі загарбниками», – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, підприємства, що перебували у зв'язку з певним депутатом, продовжують надавати допомогу військам РФ, забезпечуючи їх приміщенням, харчуванням та паливно-мастильними матеріалами. Також, місцеві ЗМІ, що перебували під його впливом, поширюють проросійські наративи та пропаганду, що вводить місцеве населення Бердянська в оману.

Протягом тривалого періоду часу сам депутат перебував на окупованій території, де зустрічався з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації міста, наслідуючи їх підтримку і навіть отримавши охорону від них. Він також відвідав тимчасово окупований Крим та росію.

Однак через комерційні розбіжності з окупантами депутат прийняв рішення повернутися до неокупованої частини України. Наразі йому було повідомлено про підозру та вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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