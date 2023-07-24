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  1. У світі

Amazon змусить деяких співробітників повернутися в офіс

12:20, 24 липня 2023
Компанія вимагає від працівників бути в офісі тричі на тиждень, а відповідно переїхати жити ближче до офісу.
Amazon змусить деяких співробітників повернутися в офіс
Джерело фото: CNBC
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На тлі погіршення морального клімату після звільнень, які почалися минулого року, корпорація Amazon зі штаб-квартирою в Сіетлі (США) вимагатиме від деяких співвробітників переїзду в рамках розпорядження та бути в офісі три дні на тиждень, – повідомляє Bloomberg.

Хто і коли буде змушений переїхати, вирішуватиметься на рівні департаментів. Наразі в корпорації Amazon не визначили, скількох працівників це торкнеться. Деяким віддаленим працівникам, які були найняті або переїхали під час пандемії, доведеться переїхати ближче до офісів, щоб вкластися в триденний термін.

«Робота з офісу щонайменше тричі на тиждень дає нам більше енергії, допомагає співтворчості та появі нових зв'язків. Ми чули це від багатьох співробітників», – розповідають працівники компанії.

Крім того, Amazon шукає найкращий спосіб «зібрати команди в одному місці».

Раніше компанія вже заявляла, щоб більшість штатних співробітників з травня виходили на роботу в офіс тричі на тиждень. Однак через це поруч з офісом Amazon у Сіетлі в травні пройшли пікети.

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