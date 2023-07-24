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  1. В мире

Amazon заставит некоторых сотрудников вернуться в офис

12:20, 24 июля 2023
Компания требует от работников быть в офисе трижды в неделю, а соответственно переехать жить поближе к офису.
Amazon заставит некоторых сотрудников вернуться в офис
Источник фото: CNBC
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На фоне ухудшения морального климата после начавшихся в прошлом году увольнений, корпорация Amazon со штаб-квартирой в Сиэтле (США) потребует от некоторых сотрудников переезда в рамках распоряжения и быть в офисе три дня в неделю, – сообщает Bloomberg.

Кто и когда будет вынужден переехать, будет решаться на уровне департаментов. В настоящее время в корпорации Amazon не определили, скольких работников это коснется. Некоторым удаленным работникам, которые были наняты или переехали во время пандемии, придется переехать поближе к офисам, чтобы уложиться в трехдневный срок.

«Работа из офиса минимум трижды в неделю дает нам больше энергии, помогает сотворчеству и появлению новых связей. Мы слышали это от многих сотрудников», – рассказывают сотрудники компании.

Кроме того, Amazon ищет самый лучший способ «собрать команды в одном месте».

Ранее компания уже заявляла, чтобы большинство штатных сотрудников с мая выходили на работу в офис три раза в неделю. Однако из-за этого рядом с офисом Amazon в Сиэтле в мае прошли пикеты.

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